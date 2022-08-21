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Строительство крупной поликлиники стартовало в Самаре

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В Самаре в Красноглинском районе построят большую поликлинику. Там разместят подразделение городской поликлиники № 1. Площадь модульного здания составит порядка 1 тыс. кв. м.

В новой поликлинике разместятся все службы консультативно-диагностического отделения. Прием будут вести узкие специалисты. Кроме того, в лечебном учреждении установят всё необходимое оборудование, включая аппараты УЗИ, ЭКГ, ФГС.

НИА «Самара» поясняет, что сейчас жителей микрорайона обслуживает отделение, размещенное на первом этаже жилого дома. После открытия нового здания там будут вести прием только педиатры и врачи общей практики.

Основание будущего здания уже готово, в ближайшее время поставщик приступит к сборке каркаса. На строительство выделены средства из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Алексеевском районе Самарской области планируют возвести новый фельдшерско-акушерский пункт. Он появится в центре поселка Субботинский, недалеко от здания местной администрации и культурного центра. Подразделение будет обслуживать более 350 человек.

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