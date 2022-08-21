Порядка $12 млрд вложит Саудовская Аравия в энергетику Узбекистана

Министерство Узбекистана подписало крупные контракты на сумму порядка $12 млрд с компаниями Саудовской Аравии во время визита президента страны Шавката Мирзиеева в Эр-Рияд. Он проходил с 17 по 18 августа. По данным пресс-службы министерства, договоренности должны стать платформой развития сотрудничества в ТЭК между двумя государствами.

Так, предусмотрены инвестиции саудовской стороны в развитие в Узбекистане зеленого водорода. Эр-Рияд намерен вложить в энергетический комплекс республики в ближайшие пять лет $10 млрд.

Также в планах — реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии, проектов по цифровизации в сфере энергетики, инициатив по сокращению выбросов парниковых газов, повышению квалификации специалистов.

Издание «Нефть и Капитал» пишет, что компания ACWA Power планирует в Каракалпакстане ветропарк мощностью 1,5 ГВт. Он должен стать крупнейшим не только в регионе, но и во всем мире. Мощности этой ветроэлектростанции будут обеспечивать электроэнергией 1,65 млн домохозяйств и сумеют предотвратить 2,4 млн т выбросов углерода в год.

Сейчас ACWA Power строит в Бухарской области Узбекистана две ветряные электростанции мощностью по 500 МВт, одну — мощностью 100 МВт — в Каракалпакстане. Также идет строительство тепловой электростанции мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской области.