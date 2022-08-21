Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы Степновского округа Ставрополья погиб в ДТП
Общество
Отменена частичная эвакуация из поселка Деулино в Рязанской области
Общество
Народный артист РФ Николай Лебедев умер на 101-м году жизни
Политика
Пушков заявил о недальновидности авторов антироссийских санкций
Мир
На территории британского посольства в Багдаде взорвался баллон с газом
Мир
Умер британский актер Леон Витали
Происшествия
До 16 выросло число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Мир
В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом
Мир
Четыре корабля ВМС США прибыли в Прибалтику
Общество
Эвакуацию объявили в двух населенных пунктах Рязанской области из-за пожаров
Мир
В бундестаге призвали запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики
Происшествия
В детском лагере в Нижегородской области выявили кишечную палочку

Порядка $12 млрд вложит Саудовская Аравия в энергетику Узбекистана

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство Узбекистана подписало крупные контракты на сумму порядка $12 млрд с компаниями Саудовской Аравии во время визита президента страны Шавката Мирзиеева в Эр-Рияд. Он проходил с 17 по 18 августа. По данным пресс-службы министерства, договоренности должны стать платформой развития сотрудничества в ТЭК между двумя государствами.

Год большого дефицита: почему нехватка нефти никуда не денется
Ни один из крупных игроков рынка не хочет или не может увеличить добычу

Так, предусмотрены инвестиции саудовской стороны в развитие в Узбекистане зеленого водорода. Эр-Рияд намерен вложить в энергетический комплекс республики в ближайшие пять лет $10 млрд.

Также в планах — реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии, проектов по цифровизации в сфере энергетики, инициатив по сокращению выбросов парниковых газов, повышению квалификации специалистов.

Издание «Нефть и Капитал» пишет, что компания ACWA Power планирует в Каракалпакстане ветропарк мощностью 1,5 ГВт. Он должен стать крупнейшим не только в регионе, но и во всем мире. Мощности этой ветроэлектростанции будут обеспечивать электроэнергией 1,65 млн домохозяйств и сумеют предотвратить 2,4 млн т выбросов углерода в год.

Сейчас ACWA Power строит в Бухарской области Узбекистана две ветряные электростанции мощностью по 500 МВт, одну — мощностью 100 МВт — в Каракалпакстане. Также идет строительство тепловой электростанции мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской области.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022