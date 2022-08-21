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Тепличный комплекс построят на Сахалине за 1 млрд рублей

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На Сахалине в 2023 году введут в эксплуатацию первую очередь новейшего тепличного комплекса. Общая площадь объекта — 6,9 га. Комплекс теплиц строит АО «Совхоз «Тепличный». Компания планирует инвестировать в реализацию проекта 1 млрд рублей.

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На начальном этапе работы объекта предприятие рассчитывает нарастить валовый объем производства свежих овощей с 8 до 10 тыс. т ежегодно. В будущем ассортимент продукции будет расширен.

В августе 2016 года предприятие стало резидентом территории опережающего развития «Южная». По словам регионального министра сельского хозяйства и торговли Инны Павленко, которые приводит zr.media, власти оказывают обширную господдержку, в том числе тепличному овощеводству. Благодаря этому хозяйства имеют возможность быстро развиваться и создавать новые тепличные комплексы.

Агентство уточняет, что сельхозпредприятия на территории Сахалина получают широкую линейку субсидирования. Так, сумма возмещения за сетевой газ достигает 20%, а за уголь — 70%. Тепличные предприятия по льготному тарифу оплачивают электроэнергию на уровне 30% от промышленной отметки.

По статистике, обеспеченность тепличными овощами одного жителя Сахалина достигает 100%. Благодаря строительству и модернизации тепличных комплексов на территории островного региона только за минувшие три года удалось более чем на 2 тыс. т в год нарастить урожай овощей защищенного грунта. Регион занимает первое место по объемам производства тепличных овощей среди всех субъектов Дальнего Востока.

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