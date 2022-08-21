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Отменена частичная эвакуация из поселка Деулино в Рязанской области

Частичная эвакуация из поселка Деулино в Рязанской области отменена из-за прекращения распространения огня
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Власти Рязанской области 21 августа сообщили об отмене частичной эвакуации жителей из поселка Деулино в Рязанской области.

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Как уточняется, огонь от лесных пожаров перестал распространяться на населенные пункты.

«Огонь у поселка Деулино в Рязанской области остановлен, частичная эвакуация отменена», — цитирует ТАСС сообщение оперштаба.

Частичная эвакуация была объявлена в Деулино Рязанского района, полная — в деревне Ольгино Клепиковского района, в которой находятся 25 человек. Жителям предлагалось покинуть территорию на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Для них также подготовили временные пункты размещения.

Общая площадь лесных массивов в регионе, где прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. Накануне этот показатель составлял 6,5 тыс. га.

19 августа власти объявили о введении режима ЧС в Рязанском районе из-за ситуации с огнем в лесах.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков прибыл в регион для оценки ситуации. Он отметил, что погодные условия значительно осложняют тушение лесных пожаров.

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