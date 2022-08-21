Реклама
Прямой эфир
Происшествия
До 15 увеличилось число жертв ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Мир
Читатели Spiegel запаниковали из-за новости о приостановке поставок газа
Общество
Президент «Альфы» допустил заинтересованность Киева в убийстве Дугиной
Мир
El Debato отметило «афганский почерк» США в кризисе вокруг Украины
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации
Армия
Специалисты из РФ нашли слабые места в трофейном западном оружии
Мир
Джошуа объяснил свое поведение после поражения в бою с Усиком
Мир
В Литве демонтируют крупнейший мемориал советским воинам
Общество
Концентрация гари в Москве увеличится в 1,5 раза в начале недели
Мир
Украинские призывники рассказали о готовности платить за побег в Россию
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

Появились кадры автомобиля дочери Дугина перед взрывом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры, на которых видно, как автомобиль Дарьи Дугиной проезжает по шоссе незадолго до взрыва.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была 29-летняя Дарья Дугина, она погибла мгновенно.

«То, что меня не убивает, убивает другого…»
Как Александр Дугин еще год назад невольно предсказал трагическую гибель дочери

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Музыкант Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» также выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другой автомобиль.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» допустил, что Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022