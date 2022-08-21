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Умер британский актер Леон Витали

Умер актер и помощник Стэнли Кубрика Леон Витали
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Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER
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Умер британский актер Леон Витали, сотрудничавший с режиссером Стэнли Кубриком. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает Independent.

«Скончался соратник Стэнли Кубрика Леон Витали. Актер тесно сотрудничал с режиссером фильма «С широко закрытыми глазами» на протяжении всей своей карьеры», — сказано в материале.

Актера не стало минувшей ночью. Ему было 74 года.

Витали снялся во многих фильмах Кубрика. У него были роли в картинах «Барри Линдон» 1975 года, в которой он играл лорда Буллингдона, и «С широко закрытыми глазами» (1999), где есть отсылка к Витали в виде газетного заголовка, прочитанного главным героем Тома Круза.

Витали также был помощником Кубрика на съемках «Сияния» и «Цельнометаллической оболочки» в 1987 году.

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