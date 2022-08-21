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На территории британского посольства в Багдаде взорвался баллон с газом

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Фото: Global Look Press/dpa/Ameer Al Mohammedaw
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На территории посольства Великобритании в Ираке произошел взрыв баллона с газом. Об этом сообщает Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности 21 августа.

Согласно информации агентства, взрыв произошел на внешней кухне дипмиссии. Пострадавших в результате происшествия нет.

Известно, что британское посольство находится в так называемой «Зеленой зоне» — особо охраняемом районе Багдада, где расположены разнообразные правительственные структуры и иностранные дипломаты.

Ранее, 7 августа, в результате взрыва в многоквартирном доме в Пензе погиб человек, еще один получил травмы. Отмечается, что инцидент произошел в жилом доме в микрорайоне «Заря».

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