Названа вероятная причина крупного ДТП с 15 погибшими под Ульяновском

Вероятной причиной крупного ДТП в Николаевском районе Ульяновской области с участием двух грузовиков и автобуса стало плохое самочувствие водителя одного из большегрузов, сообщили 21 августа в правоохранительных органах.

По версии полиции, водитель фуры выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом. В результате микроавтобус оказался зажат между двумя грузовиками.

Отмечается, что сам мужчина погиб в аварии.

По последним данным, число жертв аварии достигло 15 человек. Изначально сообщалось о семи погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, на место аварии выехали следователи и криминалисты.