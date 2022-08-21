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Четыре корабля ВМС США прибыли в Прибалтику

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Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa Public Affairs
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Четыре корабля ВМФ США прибыли в страны Прибалтики в рамках запланированного визита. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

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Как отмечается в публикации, присутствие группы судов в странах Балтии демонстрирует приверженность Соединенных Штатов региональным союзникам и партнерам. В американском посольстве в Латвии также добавили, что визит американских военных кораблей подчеркивает растущее взаимодействие между США и союзниками по НАТО.

«Мы очень рады укреплять отношения с нашими балтийскими союзниками, а также наслаждаться отдыхом и отдыхом. Мы благодарим Ригу за гостеприимство и с нетерпением ждем нашего визита, отметил Бет Нельсон», — заявил командир корабля USS Gunston Hall.

Согласно пресс-релизу, американский военный корабль USS Arlington и десантный корабль USS Gunston Hall с 22-м экспедиционным подразделением морской пехоты прибыли в порт Риги, ракетный эсминец USS Paul Ignatius (DDG 117) класса Arleigh Burke в этот же день прибыл в Таллинн, а в порт Клайпеды (Литва) вошел десантный корабль USS Kearsarge (LHD 3).

Ранее, 19 августа, появилась информация о том, что универсальный десантный корабль USS Kearsarge военно-морских сил США прибывает в Литву. 22 августа состоится церемония встречи корабля, на которой будут присутствовать министр обороны Арвидас Анушаускас и командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

16 августа сообщалось, что Литва наступающей осенью подпишет договор с США на поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Республика получит военную технику одновременно с Эстонией.

14 августа The Washington Post рассказала, что союзники США по НАТО попросили укрепить восточный фланг альянса с помощью дополнительного оружия. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обосновал наращивание военных поставок и производства необходимостью «сдерживания России».

12 августа американское представительство в Североатлантическом альянсе сообщило о переброске на восточный фланг НАТО элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что около 2,4 тыс. солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. 101-я воздушно-десантная дивизия армии США принимала участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине и в Донбассе. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

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