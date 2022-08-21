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В детском лагере в Нижегородской области выявили кишечную палочку

В нижегородском лагере «Восток», где отравились 30 детей, выявили кишечную палочку
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В оздоровительном лагере «Восток» в Семеновском районе Нижегородской области, где массово заболели дети, обнаружили кишечную палочку. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В ходе эпидемиологического расследования были отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды.

«Из 45 смывов в шести выделена кишечная палочка (с чистых вилок, ложек, стаканов, кухонной посуды, банок, питьевого фонтанчика). Кроме этого микробиологические показатели пробы чая с сахаром превысили нормативный показатель в четыре раза», — говорится в сообщении.

Всего специалистами отобрано 50 смывов, в настоящее время они в работе. Предварительные результаты будут получены 22 августа, на этот же день органами образования региона назначена межведомственная комиссия.

Роспотребнадзор установил, что в лагере «Восток» уборка и дезинфекция санитарных узлов и спальных помещений проводилась неудовлетворительно, дезинфицирующие средства использовались с заниженной концентрацией. Кроме того, не проводилась смена постельного белья, а в санузлах отсутствовали туалетная бумага и мыло.

Работа детского лагеря приостановлена с 16 августа. За медицинской помощью с признаками отравления обратилось более 30 детей. Они жаловались на повышенную температуру, понос и рвоту. Предположительно, у всех энтеровирусная инфекция.

В настоящий момент все заболевшие дети изолированы. Ведомство проводит проверку. Также проверку инициировали нижегородское СУ Следственного комитета России и прокуратура региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

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