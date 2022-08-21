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Читатели Spiegel заявили о беспокойстве из-за временной приостановки «Северного потока»

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Читатели немецкого журнала Spiegel оставили негативные комментарии к сообщению о приостановке транспортировки газа из России по «Северному потоку». Свое отношение к новости они выразили под статьей, опубликованной 19 августа.

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Российский экспортер газа «Газпром» объявил о трехдневной остановке газопровода «Северный поток» на техническое обслуживание. Причина — «ряд регламентных работ по техническому обслуживанию». С 31 августа по 2 сентября газ в Европу поступать не будет.

«А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?» — написал один из комментаторов.

Другой выразил надежду, что предстоящей зимой сторонники антироссийских санкций также будут «аплодировать с балкона», как и рестрикциям.

«Рациональность, к сожалению, не касается санкционных наркоманов, иначе они бы с самого начала не приветствовали риск Германии прекратить покупать газ. Кроме того, они не предусмотрели, что в результате цена на мировом рынке растет», — отметил другой читатель.

По мнению еще одного пользователя, страна не хочет признать, что власти сами устроили энергетический кризис.

В середине июня поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций. Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил 20 августа, что Российская Федерация готова поставлять газ в Европу, но для этого страны должны выполнять свою часть соглашения, решая созданные ими же проблемы.

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