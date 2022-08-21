Глава Минобороны Шойгу: ракеты «Кинжал» трижды применяли во время спецоперации

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации по защите Донбасса применялись три раза. Об этом 21 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. <…> Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

18 августа три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Вооружение переместили в рамках программы стратегического сдерживания.

По мнению военного обозревателя «Известий» Антона Лаврова, отправкой МиГ-31И в Калининград Москва демонстрирует свою готовность принять вызов и поднять ставки в продолжающемся противостоянии с коллективным Западом и НАТО.

12 августа командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал об успешном применении «Кинжалов» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Дронов добавил, что самолеты с «Кинжалами» оборудованы новейшими системами индивидуальной защиты, большое внимание в них уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, а также автоматизации процессов управления самолетом и применения оружия.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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