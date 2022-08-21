Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Не менее 7 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском
Мир
Читатели Spiegel запаниковали из-за новости о приостановке поставок газа
Общество
Президент «Альфы» допустил заинтересованность Киева в убийстве Дугиной
Мир
El Debato отметило «афганский почерк» США в кризисе вокруг Украины
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации
Армия
Специалисты из РФ нашли слабые места в трофейном западном оружии
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Политолог Светов назвал возможную причину убийства Дугиной
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

Глава Минобороны Шойгу: ракеты «Кинжал» трижды применяли во время спецоперации

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации по защите Донбасса применялись три раза. Об этом 21 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Острота «Кинжала»: как развивался проект гиперзвукового комплекса
Уникальная российская ракета стала важнейшим компонентом сдерживания НАТО

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. <…> Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

18 августа три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Вооружение переместили в рамках программы стратегического сдерживания.

По мнению военного обозревателя «Известий» Антона Лаврова, отправкой МиГ-31И в Калининград Москва демонстрирует свою готовность принять вызов и поднять ставки в продолжающемся противостоянии с коллективным Западом и НАТО.

12 августа командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал об успешном применении «Кинжалов» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Дронов добавил, что самолеты с «Кинжалами» оборудованы новейшими системами индивидуальной защиты, большое внимание в них уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, а также автоматизации процессов управления самолетом и применения оружия.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022