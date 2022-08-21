Путь пожарных к взорванной машине дочери философа Дугина попал на видео

В распоряжении «Известий» появились новые кадры, сделанные в момент подрыва автомобиля с дочерью философа Александра Дугина.

На записи видно, как машины спасателей спешат к месту инцидента, чтобы потушить загоревшийся автомобиль.

Как стало известно ранее, Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа направлялась в Москву из деревни Захарово, с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Она была за рулем Toyota Land Cruiser. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была 30-летняя дочка философа.

Как сообщил военный корреспондент Владлен Татарский, взрывное устройство без оболочки было установлено под сиденьем транспорта. В Следственном комитете РФ заявили, что преступление, в результате которого погибла девушка, могло быть заказным. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» в свою очередь выразил мнение, что философу Александру Дугину и его дочери Дарье могли отомстить за поддержку спецоперации по защите Донбасса.

В то же время политолог Сергей Марков в разговоре с «Известиями» сказал, что философ должен был быть в этой машине, но пересел за несколько минут до этого в другой автомобиль. Марков считает, что первой и главной версией произошедшего является взрыв машины украинскими спецслужбами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если подтвердится «украинский след», тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма». Кроме того, версию о причастности к убийству украинской стороны высказали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и власти Запорожской области. В свою очередь в Киеве заявили о непричастности к преступлению.