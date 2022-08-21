В Херсонской области рассказали о возвращении ранее выехавшего населения

Жители Херсонской области, которые ранее уехали на контролируемую Киевом территорию, возвращаются обратно в регион. Об этом исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Сергей Елисеев сообщил журналистам 21 августа.

«Мы наблюдаем, что люди возвращаются, и нас это радует», — сказал он.

По словам Елисеева, у людей появляется надежда на будущее в регионе.

Замглавы региона Екатерина Губарева рассказала 11 августа, что уехавшие жители сталкиваются с тем, что в украинских регионах мало вакансий на рынке труда, а «средняя зарплата сравнима с Африкой». По ее словам, перед ними встает выбор: вернуться и получить гражданство России, оформив соцвыплаты, либо остаться без всяких гарантий на Украине. Она также подчеркнула, что «нигде в мире сегодня нет рая земного, тем более для беженцев».

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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