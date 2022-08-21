Daily Telegraph предрекла британцам голод из-за экополитики Лондона

Худшим аспектом кризиса стоимости жизни в Великобритании вполне может оказаться цена на продукты и возможный голод. Об этом говорится в статье на сайте Daily Telegraph, опубликованной 18 августа.

Стоимость продовольствия — неудобная тема для политиков всех партий, потому что они призывают британских фермеров выращивать сельхозпродукцию меньше, отдавая земли под деревья, солнечные батареи, строительство скоростных железных дорог и проекты развития дикой природы.

Предполагалось, что свободная торговля после выхода Великобритании из Евросоюза приведет к снижению цен на продукты питания, но этого не произошло. Британские фермеры уже какое-то время продают большую часть своих товаров по мировым ценам, кроме того, подорожала логистика, говорится в публикации.

Кроме внешних факторов, на стоимость продовольствия влияет внутренняя политика Лондона.

Количество продуктов, выращиваемых в стране, напрямую влияет на цены в магазинах. Пребывание Великобритании в ЕС привело к тому, что страна сократила не только площади используемых под сельское хозяйство земель, но и поголовье сельскохозяйственных животных.

Автор публикации предлагает изменить стратегию в сельском хозяйстве, чтобы добиться устойчивого производство мяса и молока. Она позволит увеличить производство продуктов питания внутри страны и снизить цены.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. 17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

В начале августа сообщалось, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок. В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

Тогда же тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса.

Кризис в Британии разгорелся в том числе на фоне введенных Лондоном антироссийских санкций и решения властей королевства отказаться от российских энергоресурсов.