Реклама
Прямой эфир
Экономика
Из-за роста цен СПГ стал недоступен для некоторых азиатских стран
Мир
Читатели Spiegel запаниковали из-за новости о приостановке поставок газа
Общество
Следователи назвали убийство Дарьи Дугиной заказным
Мир
Глава управления СБУ по Кировоградской области найден мертвым
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации
Армия
Специалисты из РФ нашли слабые места в трофейном западном оружии
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Политолог Светов назвал возможную причину убийства Дугиной
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

Daily Telegraph предрекла британцам голод из-за экополитики Лондона

0
Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Худшим аспектом кризиса стоимости жизни в Великобритании вполне может оказаться цена на продукты и возможный голод. Об этом говорится в статье на сайте Daily Telegraph, опубликованной 18 августа.

Не надо печалиться: ударит ли по России мировая рецессия
Глобальную экономику ждут трудные годы, но зависимость РФ от финансовых рынков существенно ослабла

Стоимость продовольствия — неудобная тема для политиков всех партий, потому что они призывают британских фермеров выращивать сельхозпродукцию меньше, отдавая земли под деревья, солнечные батареи, строительство скоростных железных дорог и проекты развития дикой природы.

Предполагалось, что свободная торговля после выхода Великобритании из Евросоюза приведет к снижению цен на продукты питания, но этого не произошло. Британские фермеры уже какое-то время продают большую часть своих товаров по мировым ценам, кроме того, подорожала логистика, говорится в публикации.

Кроме внешних факторов, на стоимость продовольствия влияет внутренняя политика Лондона.

Количество продуктов, выращиваемых в стране, напрямую влияет на цены в магазинах. Пребывание Великобритании в ЕС привело к тому, что страна сократила не только площади используемых под сельское хозяйство земель, но и поголовье сельскохозяйственных животных.

Автор публикации предлагает изменить стратегию в сельском хозяйстве, чтобы добиться устойчивого производство мяса и молока. Она позволит увеличить производство продуктов питания внутри страны и снизить цены.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. 17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

В начале августа сообщалось, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок. В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

Тогда же тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса.

Кризис в Британии разгорелся в том числе на фоне введенных Лондоном антироссийских санкций и решения властей королевства отказаться от российских энергоресурсов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022