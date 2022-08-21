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Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 августа прокомментировала возможную причастность Украины к смерти Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«Если подтвердится украинский след — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — написала она в Telegram-канале.

По словам дипломата, за эти годы накопилось достаточное количество фактов, подтверждающих эту версию: от политических призывов к насилию до участия государственных структур Украины в преступлениях.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была 30-летняя Дарья Дугина, она погибла мгновенно.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал взрыв автомобиля с Дугиной варварским убийством. Слуцкий подчеркнул, что виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что философу Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Музыкант Петр Лундстрем предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Друг погибшей Сергей Александров в беседе с «Известиям» уточнил, что ранее девушке угрожали.

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