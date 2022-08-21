Певица Макарова рассказала о встрече с Дугиной за два часа до ее гибели

Певица Мария Макарова рассказала «Известиям», что общалась с погибшей при взрыве автомобиля в Подмосковье Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина, за два часа до ее смерти.

«За два часа до ее гибели с ней общалась, даже фотографию сделала», — сказала Макарова.

По словам певицы, она выложила снимок с Дугиной в социальные сети в восемь часов вечера, то есть примерно за час до трагедии. Макарова добавила, что шокирована произошедшим.

Музыкант Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» подтвердил, что в машине находилась Дарья Дугина. По его словам, она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе со своим отцом.

При этом музыкант предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

Очевидцы, проживающие недалеко от места происшествия, утверждают, что взрыв был очень мощным. Так, один из местных жителей рассказал, что примерно в 21:32 он услышал хлопок, от которого «в доме зазвенели стекла». По одной из версий следствия, целью покушения был сам Александр Дугин. Это подтверждается и тем, что взрывчатка была установлена именно на его автомобиле.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. Прокуратура Московской области поставила его на контроль.