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Прокуратура проконтролирует дело о подрыве машины дочери философа Дугина

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Фото: РИА Новости/СК РФ
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Прокуратура Московской области поставила на контроль уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором ехала дочь философа Александра Дугина. Об этом ведомство сообщило 21 августа.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 августа в районе поселка Большие Вяземы. Дарья Дугина возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Машина, за рулем которой была девушка, взорвалась на ходу.

Как сообщил источник «Известий», версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой. Следователи возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). В СК подтвердили, что за рулем была Дугина, она скончалась на месте.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Друг погибшей Сергей Александров сообщил «Известиям», что ранее ей угрожали. В качестве главных врагов Дарьи он назвал «представителей либерального лобби, антироссийского».

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