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В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
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Депутат Шеремет назвал атаку украинских беспилотников на Крым «агонией киевского режима»

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал агонией киевского режима атаки украинских дронов на Крым.

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По его словам, попытки украинских беспилотников атаковать объекты в Крыму — лишь имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в боеспособности Киева.

«Ситуация на полуострове находится под контролем властей и Вооруженных сил. Причин для паники нет. Беспилотники не представляют никакой угрозы. По имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда», — сказал Шеремет агентству «РИА Новости».

Кроме того, депутат не исключил, что за атаками может стоять попытка проверить на прочность установленную в Крыму систему ПВО.

За последние несколько дней украинские боевики предприняли несколько попыток атаковать российский полуостров с помощью беспилотников. Так, вечером 20 августа в Севастополе сработала система ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и поменьше выкладывать в соцсети работу систем ПВО.

В этот же день беспилотник был сбит над штабом Черноморского флота. Дрон упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

Системы ПВО также сработали в Севастополе и накануне. По словам губернатора, предположительно, это был БПЛА. Многие из горожан слышали хлопки в центре.

До этого, 18 августа, Развожаев рассказал что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит очередной беспилотник. Власти Крыма считают, что цель атак украинских беспилотников на полуостров — не военная, а психологическая. Как отметил 20 августа Крючков, заряд украинских дронов минимален и нанести большой ущерб они не могут.

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