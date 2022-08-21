Депутат Шеремет назвал атаку украинских беспилотников на Крым «агонией киевского режима»
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- Депутат Шеремет назвал атаку украинских беспилотников на Крым «агонией киевского режима»
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал агонией киевского режима атаки украинских дронов на Крым.
По его словам, попытки украинских беспилотников атаковать объекты в Крыму — лишь имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в боеспособности Киева.
«Ситуация на полуострове находится под контролем властей и Вооруженных сил. Причин для паники нет. Беспилотники не представляют никакой угрозы. По имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда», — сказал Шеремет агентству «РИА Новости».
Кроме того, депутат не исключил, что за атаками может стоять попытка проверить на прочность установленную в Крыму систему ПВО.
За последние несколько дней украинские боевики предприняли несколько попыток атаковать российский полуостров с помощью беспилотников. Так, вечером 20 августа в Севастополе сработала система ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и поменьше выкладывать в соцсети работу систем ПВО.
В этот же день беспилотник был сбит над штабом Черноморского флота. Дрон упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.
Системы ПВО также сработали в Севастополе и накануне. По словам губернатора, предположительно, это был БПЛА. Многие из горожан слышали хлопки в центре.
До этого, 18 августа, Развожаев рассказал что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит очередной беспилотник. Власти Крыма считают, что цель атак украинских беспилотников на полуостров — не военная, а психологическая. Как отметил 20 августа Крючков, заряд украинских дронов минимален и нанести большой ущерб они не могут.