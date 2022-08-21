Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал остановить финансовую помощь Киеву. Об этом он написал 20 августа в Twitter.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», — заявил Сорбо.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн.

По информации высокопоставленного представителя американского министерства обороны, дополнительный пакет военной помощи будет включать 1500 противотанковых ракет TOW и 100 систем Javelin, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Также там намерены в течение 2–3 месяцев передать ЗРК NASAMS.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил $10 млрд.

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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