Частные глобальные корпорации, находящиеся вне Европы, хотят превратить Евросоюз (ЕС) в Соединенные Штаты Европы, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

«Частные глобальные корпорации, как правило, находящиеся вне Европы, хотят превратить Европейский союз в Соединенные Штаты Европы, в федерацию, в империю, в которую вошли бы все нынешние национальные государства Евросоюза, включая Словакию, Венгрию. Полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий», — привел его слова телеканал RTL 19 августа.

Спикер парламента считает, что это может быть направлено на то, чтобы корпорации постоянно приобретали материальные и духовные ресурсы стран ЕС.

Он подчеркнул, что «ход истории» на Западе изменился, в том числе в Европе и в Карпатском бассейне, потому что в последние десятилетия в результате концентрации капитала и технологий организовались силы вне государств, «которые хотят уничтожить национальные государства».

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов 21 июля заявил «Известиям», что в настоящее время в целом ряде государств Евросоюза чуть ли не предреволюционная ситуация. Он обратил внимание на то, что наблюдается общая тенденцию в странах Европы относительно жесткой зоны политической турбулентности, когда целый ряд правительств, премьер-министров уходит в отставку. По его словам, это следствие глобальных сдвигов.

1 июля член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что страны Евросоюза как мантру повторяют то, что они едины, однако в объединении уже чувствуется напряжение. Он считает, что придет время потери их влияния на мировой арене.