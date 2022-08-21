СК возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля с Дугиной в Подмосковье

Следователи в Московской области возбудили уголовное дело об убийстве после гибели дочери политолога, философа Александра Дугина Дарьи.

Дело возбуждено по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом).

По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство.

Машина загорелась и съехала с дороги. Девушка-водитель, как теперь установлено, Дарья Дугина погибла на месте.

«В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая», — говорится в сообщении СК России.

Следствием прорабатываются все возможные версии совершения преступления.

К настоящему моменту о трагедии известно следующее: 20 августа 30-летняя журналист Дарья Дугина и ее отец философ Александр Дугин посетили литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Оба были приглашены в качестве почетных гостей.

По завершении мероприятия, согласно словам очевидцев и друзей семьи, Дарья и Александр планировали уехать вместе, но Дугин в итоге сел в другой автомобиль. Спустя 10 минут после отъезда с фестиваля внедорожник Дарьи взорвался прямо на трассе.

Один из очевидцев происшествия указал, что взрыв был исключительно мощным. По словам мужчины, от ударной волны «аж стекла зазвенели». Когда он вышел на улицу, то увидел горящую машину.

Судя по имеющимся в распоряжении «Известий» кадрам, после взрыва автомобиль Дарьи был практически полностью уничтожен. От машины остался один остов.

Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Он ехал следом за дочерью на другой машине и буквально стал свидетелем ее гибели.

Изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон, однако после первого осмотра версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Аналогичное мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, за убийством стоят украинские террористы.

Как сообщил друг погибшей Сергей Александров в беседе, девушка признавалась ему, что ей угрожали. В качестве главных врагов Дарьи он назвал «представителей либерального лобби, антироссийского».