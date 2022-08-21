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Замминистра обороны Польши Скуркевич пригрозил России пятой статьей устава НАТО

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Госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевиx пригрозил пятой статьей устава Североатлантического альянса в ответ на размещение в Калининградской области России гиперзвуковых ракет. Об этом 20 августа на своем сайте сообщило агентство PAP.

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Таким образом он согласился с мнением депутата британского парламента, председателя специального комитета по обороне в палате общин Тобиаса Эллвуда, который посчитал, что атака по Запорожской АЭС в Энергодаре должна быть расценена как повод применить пятую статью НАТО о коллективной обороне.

«Наши действия — в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО — являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым Российской Федерацией», — отметил замминистра обороны Польши.

По его словам, в случае угрозы члены военного блока будут действовать по формуле «один за всех и все за одного». Соответствующие обязательства, указал Скуркевиx, озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден.

Он также напомнил, что альянс может применить статью и в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Пятая статья устава Североатлантического альянса обязывает всех членов НАТО при вооруженном нападении на одного из них дать ответ агрессору.

12 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту.

При этом ВСУ продолжают совершать атаки на территорию ЗАЭС. Так, 20 августа был нанесен удар по Запорожской АЭС 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Между тем власти Запорожской области сообщили об усилении системы защиты ЗАЭС из-за возможной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по объекту.

Три сверхзвуковых самолета МиГ-31 со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Вооружение переместили в рамках программы стратегического сдерживания ранее, 18 августа.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, переброска российских истребителей, вооруженных гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», не повлияет на баланс военных сил в прибалтийском регионе. Он призвал «не слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты».

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

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