В Запорожье обеспокоились риском биотерроризма со стороны Киева

Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к жителям Запорожской области. Об этом заявил 21 августа член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Таким образом он отреагировал на данные о массовом отравлении российских военных токсичным веществом.

«Это диверсия однозначно — переход к химическому терроризму. Мы видим ядерный терроризм режима Зеленского, теперь еще добавляется и химический терроризм. Я в ужасе допускаю вариант, при котором может начаться и бактериологический (терроризм. — Прим. ред.), с учетом того, что число биолабораторий было более чем большое», — прокомментировал Рогов факт применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) отравляющих веществ против военных РФ ТАСС .

Ранее, 20 июля, в Минобороны сообщили, что в конце июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования в их организме было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин.

Глава военно-гражданской администрации добавил, что постоянно проводилась усиленная подготовка подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) на полигоне Анадоль — на базе 25-й бригады ВСУ.

Рогов заявил, что восьмой полк Сил специальных операций ВСУ получал приказ на осуществление серии террористических актов на узлах жизнеобеспечения, энергетических узлах и химических производствах на территории ДНР. Это означает, что подобные варианты готовились и отрабатывались.

По словам главы военно-гражданской администрации, в результате сдвига линии фронта данные тактики биотерроризма могут быть реализованы. Он уверен, что химико-биологические провокации, к которым готовила Украина, уже происходят на территории Запорожской области.

Рогов уточнил, что в западной прессе ранее были публикации о подготовке жителей европейских стран к тому, что «с территории Украины может прийти какая-то зараза». Как заявил глава военно-гражданской администрации, это делали с планами на будущее. Он напомнил, что полгода назад Киевом был в срочном порядке оформлен запрос на большое количество различного оборудования, среди которого были костюмы биозащиты (10 тыс. штук), спецмашины радиационно-химической разведки, спецлаборатории контрольных машин. По словам Рогова, все это не могло понадобиться в начале специальной операции.

20 августа Минобороны РФ заявило, что Россия направит в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы с результатами анализов российских военнослужащих, попавших в больницы с признаками сильного отравления в результате химического терроризма со стороны Киева.

В связи с данными обстоятельствами также ведется расследование факта применения боевых отравляющих веществ в отношении главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

5 августа Сальдо был госпитализирован и введен в медикаментозную кому. На следующий день его отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского. Позднее, 8 августа, появилась информация о том, что состояние Сальдо оценивается как стабильное.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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