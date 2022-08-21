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Постпред Крыма предрек провокации со стороны Киева и Вашингтона в регионе

Постпред Крыма Мурадов спрогнозировал активизацию провокаций со стороны Киева и Вашингтона
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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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США планируют легализовать наращивание провокаций украинских националистов в Крыму. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в беседе с «РИА Новости».

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«В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией. Именно ради этого генсек блока [Йенс] Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма», — сказал он.

Постпред Крыма также указал на то, что Вашингтон может попытаться легализовать усиление антикрымских военных провокаций Украины с применением вооружений НАТО, ссылаясь на то, что страны Североатлантического альянса не признают российский статус Крыма.

По его словам, на Западе рассчитывают на такую эскалацию конфликта, которую невозможно будет удержать в ограниченном формате российской спецоперации по защите Донбасса.

Он убежден в том, что альянс решил «окончательно спалить Украину в топке конфликта НАТО с Россией. Однако крымский вице-премьер подчеркнул, что за это «главари киевского режима получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося украинского государства».

За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО) в различных местах. Так, 20 августа система ПВО сработала в Севастополе.

В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

Системы ПВО сработали в Севастополе и накануне. По словам губернатора, предположительно это был беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. Все цели были поражены.

Ранее, 18 августа, Развожаев рассказал что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит БПЛА. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.

Власти Крыма считают, что цель атак украинских беспилотников на полуостров не военная, а психологическая. Как отметил 20 августа Крючков, заряд украинских БПЛА минимален и нанести большой ущерб они не могут.

До этого, 16 августа, глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников прокомментировал создание на Украине «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма». На вопрос о том, стоит ли России опасаться провокаций на фоне создания данного совета, депутат ответил, что России всегда стоит чего-то опасаться, «пока есть такие безответственные люди, которые неизвестно чего и неизвестно как делают».

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма», чтобы «координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы». Он отметил, что ожидает расширения географии, уровня и количества участников.

В августе 2021 года в Киеве прошел саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

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