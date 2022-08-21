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МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова из-за его высказываний по теме Украины

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Постпред России Михаил Ульянов вызвал возмущение у МИДа Австрии сообщением об украинском народе, дипломата вызвали во внешнеполитическое ведомство в Вене. Об этом 20 августа сообщила газета Krone.

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Ранее Ульянов прокомментировал в своем Twitter поставки западного оружия на Украину, назвав это проявлением отсутствия пощады по отношению к украинцем. Англоязычный пост позже был удален. Однако западные СМИ и украинская пропаганда, ухватившись за слова «нет пощады», интерпретировали их как угрозу.

«Мы возмущены бесчеловечными заявлениями постпреда России и его попытками представить в перспективе то, что невозможно представить в перспективе», — приводит издание слова министра иностранных дел Александра Шалленберга.

Шалленберг отметил, что, выступая за свободу слова, австрийцы готовы «принимать решительные меры против таких подстрекательских заявлений».

Ульянов, в свою очередь, заявил, что его пост явился эмоциональной реакцией на сообщение президента Украины Владимира Зеленского о нуждающихся в новых поставках вооружения военных ВСУ. При этом жесткого посыла в свой комментарий Ульянов, по его словам, не вкладывал.

Ранее, 13 августа, Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении его слов о возможном визите главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Накануне Ульянов на вопрос о том, когда Гросси может посетить ЗАЭС, высказал мнение, что директор МАГАТЭ сам обозначит какой-то ориентир «в самом конце августа — начале сентября». Между тем, газета выпустила информацию с заголовком, искажающем суть его слов.

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