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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военные получили на вооружение две РСЗО «Чебурашка»

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В Донецкой Народной Республике разработали и произвели реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом в субботу, 20 августа, сообщил глава республики Денис Пушилин.

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Он отметил, что военные ДНР получили на вооружение две модернизированные РСЗО.

«Чебурашка» — зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин также добавил, что специалисты республики разрабатывают стационарные и мобильные системы «Туман-купол», которые позволяют установить помехи, противодействующие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) малого класса.

Накануне стало известно, что одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Зайцево сдалось в плен после переписки в Telegram. Украинские боевики приняли решение выбрать жизнь, поэтому воспользовались предложением НМ ДНР и добровольно сдали оружие.

В этот же день корреспондент телеканала «Известия» показал кадры разгрома устроивших засаду украинских военных в центре Марьинки в ДНР.

Также 19 августа сообщалось, что союзные силы ведут бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое. Как уточнил командующий первым корпусом НМ ДНР Эдуард Басурин, успех в этой операции позволит взять Авдеевку в клещи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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