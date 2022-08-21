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На Кубе зарегистрирован первый случай заражения вирусом оспы обезьян

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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На Кубе был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом 20 августа сообщил новостной портал Cubadebate, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

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Заболевание обнаружили в итальянского туриста, который прибыл на Кубу 15 августа.

Во время своего пребывания он останавливался в арендованном доме и посетил несколько мест в западных провинциях страны. 17 августа у него появились общие симптомы, на следующий день он обратился за медицинской помощью.

После первого визита медиков симптомы ухудшились, поэтому ему потребовалась срочная госпитализация для интенсивного лечения. В больницу он поступил с остановкой сердца.

Медицинское обследование выявило поражения кожи, которые является характерным признаком оспы обезьян. Образцы были взяты и отправлены в национальную лабораторию Институт тропической медицины Педро Коури, где утром 20 августа инфекция была подтверждена методом ПЦР в режиме реального времени.

Пациент находится в критическом состоянии с риском для его жизни. Изучаются возможные причины, усугубившие течение болезни. Проводятся глубокие эпидемиологические исследования и целенаправленные контрольные мероприятия, в соответствии с протоколом, утвержденным для борьбы с оспой обезьян на Кубе.

До этого, 20 июля, сообщалось о том, что сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил актуальную цифру по случаям оспы обезьян. По его данным, в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. При этом умерли 12 человек.

10 августа сообщалось, что в Испании зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения обезьяньей оспой. В стране сейчас делают прививки от этой болезни лицам, оказавшимся в группе риска, распространены порядка 5 тыс. доз.

Днем ранее первые два случая инфицирования оспой обезьян были зафиксированы в Гренландии. Оба зараженных проживают в населенном пункте Питуффик, где сейчас находится американская авиабаза Туле.

Между тем в Дании управление здравоохранения решило иначе подойти к вопросу вакцинации жителей страны от обезьяньей оспы, уделяя особое внимание мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации. Газета Ekstra Bladet обратила внимание на то, что риск заражения не связан с полом или сексуальной ориентацией, но много случаев зарегистрировано именно среди гомосексуалистов.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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