На Кубе зарегистрирован первый случай заражения вирусом оспы обезьян

На Кубе был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом 20 августа сообщил новостной портал Cubadebate, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

Заболевание обнаружили в итальянского туриста, который прибыл на Кубу 15 августа.

Во время своего пребывания он останавливался в арендованном доме и посетил несколько мест в западных провинциях страны. 17 августа у него появились общие симптомы, на следующий день он обратился за медицинской помощью.

После первого визита медиков симптомы ухудшились, поэтому ему потребовалась срочная госпитализация для интенсивного лечения. В больницу он поступил с остановкой сердца.

Медицинское обследование выявило поражения кожи, которые является характерным признаком оспы обезьян. Образцы были взяты и отправлены в национальную лабораторию Институт тропической медицины Педро Коури, где утром 20 августа инфекция была подтверждена методом ПЦР в режиме реального времени.

Пациент находится в критическом состоянии с риском для его жизни. Изучаются возможные причины, усугубившие течение болезни. Проводятся глубокие эпидемиологические исследования и целенаправленные контрольные мероприятия, в соответствии с протоколом, утвержденным для борьбы с оспой обезьян на Кубе.

До этого, 20 июля, сообщалось о том, что сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил актуальную цифру по случаям оспы обезьян. По его данным, в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. При этом умерли 12 человек.

10 августа сообщалось, что в Испании зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения обезьяньей оспой. В стране сейчас делают прививки от этой болезни лицам, оказавшимся в группе риска, распространены порядка 5 тыс. доз.

Днем ранее первые два случая инфицирования оспой обезьян были зафиксированы в Гренландии. Оба зараженных проживают в населенном пункте Питуффик, где сейчас находится американская авиабаза Туле.

Между тем в Дании управление здравоохранения решило иначе подойти к вопросу вакцинации жителей страны от обезьяньей оспы, уделяя особое внимание мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации. Газета Ekstra Bladet обратила внимание на то, что риск заражения не связан с полом или сексуальной ориентацией, но много случаев зарегистрировано именно среди гомосексуалистов.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.