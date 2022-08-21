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Теннисист Медведев не сумел выйти в финал турнира в Цинциннати

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Фото: REUTERS/Susan Mullane
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати. Встреча состоялась в воскресенье, 21 августа.

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Матч продолжался около двух с половиной часов и завершился со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 в пользу Циципаса.

Отмечается, что в решающем матче греческий теннисист сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в полуфинале обыграл британца Кэмерона Норри.

Несмотря на это, 18 августа стало известно, что Медведев остается первой ракеткой мира по итогам турнира ATP в Цинциннати.

Это стало возможно после того, как испанец Рафаэль Надаль, который располагается на третьей строчке рейтинга, уступил хорвату Борне Чоричу, и не сможет набрать необходимые очки для поднятия в рейтинге.

До этого, 7 августа, Даниил Медведев одержал победу в финале турнира АТР в мексиканском городе Лос-Кабос.

Спортсмен обыграл победителя прошлогоднего розыгрыша турнира, британца Кэмерона Норри, со счетом 7:5, 6:0.

Медведеву 26 лет, на его счету 14 титулов под эгидой ATP. В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США, тогда же в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Из российских теннисистов ранее первыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.

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