Теннисист Медведев не сумел выйти в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати. Встреча состоялась в воскресенье, 21 августа.
Матч продолжался около двух с половиной часов и завершился со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 в пользу Циципаса.
Отмечается, что в решающем матче греческий теннисист сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в полуфинале обыграл британца Кэмерона Норри.
Несмотря на это, 18 августа стало известно, что Медведев остается первой ракеткой мира по итогам турнира ATP в Цинциннати.
Это стало возможно после того, как испанец Рафаэль Надаль, который располагается на третьей строчке рейтинга, уступил хорвату Борне Чоричу, и не сможет набрать необходимые очки для поднятия в рейтинге.
До этого, 7 августа, Даниил Медведев одержал победу в финале турнира АТР в мексиканском городе Лос-Кабос.
Спортсмен обыграл победителя прошлогоднего розыгрыша турнира, британца Кэмерона Норри, со счетом 7:5, 6:0.
Медведеву 26 лет, на его счету 14 титулов под эгидой ATP. В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США, тогда же в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Из российских теннисистов ранее первыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.