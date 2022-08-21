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Посольство РФ отвергло обвинения Госдепа в отравлении Навального

Посольство назвало бездоказательными утверждения Госдепа об отравлении Навального спецслужбами РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Заявления об отравлении блогера Алексея Навального российскими спецслужбами абсолютно бездоказательны. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщило посольство России в Вашингтоне.

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«Обратили внимание на очередные обвинения Госдепартамента, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химоружия против Навального. Заявления об отравлении «блогера» абсолютно бездоказательны. Уголовное дело в отношении россиянина не является политически мотивированным», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что Навальный отбывает наказание на основании решения суда.

В дипмиссии также напомнили, что Россия не обладает химическим оружием, страна еще в 2017 году полностью уничтожила запасы боевых отравляющих веществ.

Посольство России в Вашингтоне обратило внимание на то, что США — единственная страна, которая до сих пор не избавилась от химического арсенала.

Ранее, 5 октября, США и еще 44 страны направили России по линии Организации по запрещению химического оружия ОЗХО ряд вопросов о произошедшем с Навальным, заявив, что ждут ответа в течение 10 дней. РФ передала свои ответы уже через два дня и в то же время подготовила встречную ноту в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по инциденту с блогером.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Основным диагнозом по итогам обследований омские врачи назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — осталось неясным, однако ядов в моче и крови Навального, по словам омских медиков, обнаружено не было.

22 августа 2020 года блогера перевезли в Германию на самолете. Затем правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило, что Навальный якобы был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее кабмин Германии добавил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Франции и Швеции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина проводится свое исследование.

В Москве заявили, что Берлин не сообщал Кремлю о своих выводах, а МИД РФ отметил, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Москва направила ФРГ три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них получены не были. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить полиция и прокуратура.

18 августа 2021 года МИД РФ заявил, что инцидент с Навальным был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России. В министерстве отметили, что Германия так и не предоставила никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес России, а ОЗХО «замотала» запрос Москвы о содействии, воспрепятствовав возбуждению дела.

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