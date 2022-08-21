Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Мир
В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400
Мир
Власти Запорожья сочли гибель дочери Дугина «делом рук Украины»
Наука
В России создали комплекс для тушения лесных пожаров с вертолета
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Спорт
Украинский боксер Усик второй раз победил Джошуа
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
Число погибших в ДТП с грузовиком в Турции возросло до 19
Общество
Вильфанд предупредил о заморозках в азиатской части России
Общество
Друг погибшей Дугиной рассказал о поступавших ей угрозах
Общество
Гинцбург заявил о преимуществе «Спутника V» перед Pfizer и Moderna
Мир
Reuters указал на рекордный показатель импорта угля из РФ в Китай в июле

Япония захотела купить около 1 тыс. крылатых ракет дальнего действия

Yomiuri: Япония планирует приобрести около 1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса действия
0
Фото: Global Look Press/Peerapon Boonyakiat
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Японии планирует принять на вооружение около 1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса действия на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Не гражданская оборона: изменит ли Япония свою Конституцию
И какие аргументы есть у сторонников и противников этой затеи

Отмечается, что для этого будут усовершенствованы противокорабельные ракеты «Тип-12», которыми обладают силы самообороны Японии.

Чтобы достигать КНДР и прибрежных районов Китая, необходимо увеличить их дальность действия с нескольких сотен км до примерно 1 тыс. км.

Планируется, что модернизированные ракеты «Тип-12» начнут поступать на вооружение в 2024 финансовом году.

По данным издания, Токио также стремится минимизировать разрыв с Китаем, который, согласно анализу минобороны США, имеет на вооружении около 1,9 тыс. баллистических ракет средней дальности наземного базирования и около 3 тыс. крылатых ракет средней дальности, способных достичь Японии.

Для этого японским компаниям, которые занимаются оборонными заказами, предстоит нарастить производство и расширить производственные линии.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что власти Японии намерены оснастить два новых корабля с системами ПРО Aegis крылатыми ракетами большой дальности, которые способны поражать наземные цели.

Ожидается, что дальность полета этих ракет составит до 1 тыс. км. При этом корабли с Aegis будут постоянно находиться на дежурстве в Японском море, отслеживая возможные запуски ракет КНДР, подчеркивает газета «Иомиури».

До этого, 5 августа, стало известно, что японские истребители были подняты в воздух в ответ на полет китайских беспилотников в районе южной префектуры Окинава.

Накануне министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что пять выпущенных армией Китая ракет упали в японской исключительной экономической зоне.

В четверг стартовали масштабные военные учения народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Учения стали ответной реакцией на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и продлятся до полудня 7 августа. Китайская сторона опубликовала предупреждения для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут маневры.

Минобороны Тайваня назвало учения, проводимые КНР, психологическим запугиванием граждан.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022