Япония захотела купить около 1 тыс. крылатых ракет дальнего действия

Правительство Японии планирует принять на вооружение около 1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса действия на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что для этого будут усовершенствованы противокорабельные ракеты «Тип-12», которыми обладают силы самообороны Японии.

Чтобы достигать КНДР и прибрежных районов Китая, необходимо увеличить их дальность действия с нескольких сотен км до примерно 1 тыс. км.

Планируется, что модернизированные ракеты «Тип-12» начнут поступать на вооружение в 2024 финансовом году.

По данным издания, Токио также стремится минимизировать разрыв с Китаем, который, согласно анализу минобороны США, имеет на вооружении около 1,9 тыс. баллистических ракет средней дальности наземного базирования и около 3 тыс. крылатых ракет средней дальности, способных достичь Японии.

Для этого японским компаниям, которые занимаются оборонными заказами, предстоит нарастить производство и расширить производственные линии.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что власти Японии намерены оснастить два новых корабля с системами ПРО Aegis крылатыми ракетами большой дальности, которые способны поражать наземные цели.

Ожидается, что дальность полета этих ракет составит до 1 тыс. км. При этом корабли с Aegis будут постоянно находиться на дежурстве в Японском море, отслеживая возможные запуски ракет КНДР, подчеркивает газета «Иомиури».

До этого, 5 августа, стало известно, что японские истребители были подняты в воздух в ответ на полет китайских беспилотников в районе южной префектуры Окинава.

Накануне министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что пять выпущенных армией Китая ракет упали в японской исключительной экономической зоне.

В четверг стартовали масштабные военные учения народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Учения стали ответной реакцией на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и продлятся до полудня 7 августа. Китайская сторона опубликовала предупреждения для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут маневры.

Минобороны Тайваня назвало учения, проводимые КНР, психологическим запугиванием граждан.