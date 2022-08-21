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Ансамбль песни и пляски завершил гастрольный тур по воинским частям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), завершили гастрольный тур по воинским частям, выполняющим боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что для военнослужащих была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

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Кроме того, для жителей городов Луганской Народной Республики (ЛНР) артисты выступили с программой, в которую вошли танцы, фланкировка с шашками, исполнение песен, а также выступление инструменталистов на балалайке и скрипке.

Военнослужащие и жители городов ЛНР поблагодарили исполнителей за ценные номера.

По данным оборонного ведомства, всего в ходе концертного турне артисты посетили более 15 воинских частей и три города ЛНР.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для военнослужащих армии России, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, и жителей Луганска. Они выступили с инструментальными произведениями на балалайке и скрипке и хореографическими номерами.

До этого, 7 августа, артисты ансамбля ЦВО выступили с обширной концертной программой для военнослужащих — участников спецоперации по защите Донбасса и мирных жителей освобожденных населенных пунктов ЛНР. На сцене исполнялись шлягеры военных лет, песни советской эстрады в современных аранжировках и музыкальные импровизации.

Между тем в Донецкой Народной Республике 4 августа прошел первый рок-концерт для военнослужащих России и Донбасса, участвующих в спецоперации по защите региона. На сцене выступил Михаил Семенов — фронтмен рок-группы «Декабрь», образованной в 1999 году в Санкт-Петербурге.

Ранее, 31 июля, артисты ансамбля песни и пляски ЦВО представили музыкальные номера солдатам — участникам спецоперации по освобождению ЛНР. Несмотря на 30-градусную жару, артисты провели двухчасовой концерт для военнослужащих. Отмечалось, что в списке концертного турне ансамбля около десяти воинских частей, военнослужащие которых восстанавливают боеспособность после освобождения ЛНР.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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