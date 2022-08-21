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В Харьковской области российские военные поздравили ветерана с 93-летием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса поздравили с 93-летием участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимира Васильевича Чмаля в освобожденном населенном пункте Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что пенсионеру вручили цветы, продуктовые наборы и бытовую химию.

По данным оборонного ведомства, участник ВОВ живет в освобожденном Волчанске Харьковской области. 30 лет своей жизни он отдал службе советской армии, командовал танковым батальоном.

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Также Владимир Чмаль награжден за выполнение правительственных заданий в Венгрии и Чехословакии. Кроме того, он получил три медали за безупречную службу. В годы ВОВ подростком он работал в колхозе.

Военные пожелали пенсионеру здоровья и долгих лет жизни.

«Мы вернулись на свою историческую родину. Это русская земля, здесь было дикое поле…», — сказал участник ВОВ.

Ранее, 20 августа, сообщалось, что военнослужащие РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса доставили более 44 т гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты Харьковской области.

Нуждающиеся получили продуктовые наборы, питание для детей, бытовую химию, канцтовары, а также одежду. Все вещи новые, с фабричными бирками, их выдают инвалидам, беженцам, одевают всех членов многодетных семей.

До этого, 14 августа, сообщалось, что в ДНР и ЛНР, Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области доставили 428 т гуманитарной помощи. Российские военные в тот день провели пять гуманитарных акций.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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