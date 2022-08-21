МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

В оборонном ведомстве о младшем сержанте Сергее Соловьеве, который в составе подразделения удерживал занятые позиции до прибытия основных сил и лично уничтожил более десяти националистов и боевую машину пехоты противника.

Уточняется, что подразделение младшего сержанта отражало массированную атаку, предпринятую украинскими националистами на район расположения десантно-штурмовой роты. В ходе боестолкновения Соловьев проявил мужество, профессионализм и заставил противника отступить.

Задача по удержанию важного плацдарма была выполнена. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было, добавили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали о смелости рядового Артема Иванова, который в составе экипажа боевой машины десанта выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения по заданному маршруту. При осмотре отдельно стоящего заброшенного дома на окраине населенного пункта рядовой вскрыл оборудованную огневую точку противника.

За рулем боевой машиной Иванов, используя условия местности, максимально близко подобрался к противнику. Своими умелыми действиями рядовой он дал возможность экипажу вести прицельный огонь из орудия машины и пулемета.

В результате стрельбы прямой наводкой была полностью уничтожена минометная установка противника, а рядовой Артем Иванов лично ликвидировал трех националистов.

Рядовой Владислав Беляев, продолжили в МО РФ, в составе расчета выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по объектам украинских националистов. В результате нанесения Беляевым прицельного артиллерийского удара по опорному пункту боевиков было уничтожено четыре минометных расчета.

Спустя несколько дней рядовой выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе боестолкновения он лично уничтожил двух националистов, еще одного — взял в плен.

Как пояснили в министерстве обороны, сдавшийся в плен националист в ходе допроса выдал ценные сведения о боевом и численном составе националистов, удерживающих населенный пункт. Это позволило командованию, скорректировав наступление, оперативно освободить поселок от врага.

Ранее 20 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в населенном пункте Андреевка Харьковской области более 100 боевиков националистического формирования «Кракен», в том числе 20 американских наемников.

Позже военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов предоставил кадры уничтожения группы солдат вооруженных сил Украины артиллерией союзников на авдеевском направлении. Отмечалось, что данные поступили наземным частям российских военных, вследствие чего артиллерия открыла огонь по позициям ВСУ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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