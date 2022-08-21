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Albanian Daily: власти Албании задержали россиян Светлану Тимофееву и Михаила Зорина

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В Албании задержали двух россиян и гражданина Украины, которые якобы пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши. Об этом 20 августа сообщает албанское министерство обороны.

«Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод. При попытке остановить трех иностранных граждан двое наших солдат получили ранения», — приводит заявление Reuters.

По информации министерство обороны Албании, предприятие производит продукцию оборонного назначения.

В свою очередь, директор завода Лоренц Зани заявил в беседе с порталом Albanian Daily, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали. Подчеркивается, что один из иностранцев применил некий распылитель.

По информации издания, были задержаны двое мужчин и одна женщина. Из них якобы российское гражданство имеют 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин. Они находятся в полицейском участке области Эльбасан.

Отмечается, что областная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.

При этом в посольстве РФ в Албании заявили, что их пока не информировали о задержании россиян, подозреваемых в попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши.

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