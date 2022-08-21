Усик назвал условия для завершения карьеры

Украинский боксер Александр Усик завершит карьеру, если не проведет следующий поединок против британца Тайсона Фьюри. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на слова спортсмена.

«Я уверен, что Фьюри еще не закончил карьеру. Убежден, что он хочет встретиться со мной, и я хочу встретиться с ним. И если я не буду драться с Фьюри, то не буду драться совсем. Только бог знает, буду я боксировать или нет», — сказал Усик.

Ранее в этот день сообщалось, что Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Бой-реванш прошел на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (ОАЭ). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

Накануне «Спорт-Экспресс» сообщал, что Усик приехал на арену в вышиванке.

Ранее, 11 августа, бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев спрогнозировал победу Усика в реванше с Джошуа. Он счел что Джошуа «не сможет дышать столько раундов». Он также отметил, что с нетерпением ждет этого боя.

В прошлом году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Украинский боксер — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF. А в финале Суперсерии-2018 поражение от Усика потерпел Гассиев.