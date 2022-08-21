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При взрыве Land Cruiser в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина

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В Московской области на Можайском шоссе во время движения взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась дочь известного философа Александра Дугина. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает источник «Известий».

Речь идет о Дарье Дугиной 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы, когда девушка ехала домой с фестиваля «Традиция». Она погибла на месте.

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте, несмотря на то, что изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон.

Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства.

Как рассказал организатор фестиваля «Традиция», худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, Дугин до этого приехал на фестиваль на автомобиле своей дочери.

Лундстрем также подтвердил, что на фестивале девушка была вместе со своим отцом. Он при этом полагает, что взорвавшие автомобиль могли готовить покушение на философа Дугина. По его словам, мужчина должен был ехать во взорвавшейся машине, однако в последний момент пересел в другой автомобиль.

Кроме того, он назвал случившееся попыткой развязать террористическую войну на территории России.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Дарьи Дугиной. Он обвинил в случившемся «террористов украинского режима», которые, по его мнению, пытались ликвидировать Александра Дугина.

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