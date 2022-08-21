В Сети появилось фото Дугина с дочерью за несколько часов до ее гибели

Музыкант Аким Апачев, который принимал участие в фестивале «Традиция», опубликовал одно из последних совместных фото философа Александра Дугина с дочерью Дарьей перед ее гибелью. Кадр опубликован в Telegram-канале.

Автор публикации отметил, что кадр сделан за несколько часов до того, как взорвался автомобиль Дарьи Дугиной.

Ранее музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что подрыв автомобиля с дочерью философа Александра Дугина Дарьей — это попытка развязать террористическую войну на территории России.

На литературно-музыкальном фестивале «Традиция» Дарья Дугина была вместе со своим отцом. Как предположил музыкант Петр Лундстрем, изначально целью неизвестных взрывателей была не девушка, а ее отец — известный философ.

Land Cruiser Prado, за рулем которого находила дочь Александра Дугина, неизвестные подорвали в ночь на воскресенье, 21 августа. Девушка 1992 года рождения скончалась.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства.

Сам Дугин прибыл на место происшествия почти сразу после взрыва.