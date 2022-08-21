Микробиолог рассказал о риске смерти при отравлении ботулотоксином

Отравление ботулотоксином типа «В», которое было применено против российских военных, даже в небольших дозах может привести к смерти. Об этом рассказал 20 августа микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин «Известиям».

«Прерывается кислородный обмен, блокируется ацетилхолин и человек погибает от удушья, от недостатка кислорода», — отметил специалист.

Ботулотоксин проникает в легкие, в общем поражает слизистые — глаза, нос, легкие, и вызывает сильное отравление, зачастую смертельное, причем там смертельная доза очень небольшая, буквально несколько миллиграммов, уточнил микробиолог.

До этого Никулин в разговоре с «Известиями» высказал мнение, что отравляющее вещество ботулотоксин, примененное Киевом против российских военных, долгие годы было на вооружении США. Он уточнил, что этот яд, который способен прерывать дыхательный процесс и, как следствие, вызвать смерть человека, в Штатах, скорее всего, распыляли с помощью дронов.

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