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Бездомный пытался поджечь работника супермаркета в Калифорнии

Бездомный в Калифорнии пытался поджечь работника супермаркета за требование оплатить продукты
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Фото: FoxNews
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В Южной Калифорнии бездомный был арестован после того, как пытался поджечь сотрудника продуктового магазина за то, что тот заставлял его заплатить за продукты. Об этом 20 августа сообщил телеканал FoxNews

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По данным полиции 31-летний Рауль Баутиста пытался покинуть продуктовый магазин, не заплатив за свою тележку с продуктами. Когда сотрудник столкнулся с Баутистой, тот распылил жидкость для зажигалок и попытался поджечь работника, прежде чем убежать из супермаркета.

Преступник был задержан вскоре после инцидента. Его обвинили в покушении на убийство и грабеже. Он находится под стражей в центре заключения Роберта Пресли.

Ранее, 11 августа, в Москве задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов. Представляясь кассиром-стажером, мужчина успел ограбить три супермаркета.

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