Бездомный пытался поджечь работника супермаркета в Калифорнии

В Южной Калифорнии бездомный был арестован после того, как пытался поджечь сотрудника продуктового магазина за то, что тот заставлял его заплатить за продукты. Об этом 20 августа сообщил телеканал FoxNews

По данным полиции 31-летний Рауль Баутиста пытался покинуть продуктовый магазин, не заплатив за свою тележку с продуктами. Когда сотрудник столкнулся с Баутистой, тот распылил жидкость для зажигалок и попытался поджечь работника, прежде чем убежать из супермаркета.

Преступник был задержан вскоре после инцидента. Его обвинили в покушении на убийство и грабеже. Он находится под стражей в центре заключения Роберта Пресли.

Ранее, 11 августа, в Москве задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов. Представляясь кассиром-стажером, мужчина успел ограбить три супермаркета.