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Число погибших в ДТП с грузовиком в Турции возросло до 19

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Фото: TRT Haber
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Число погибших в ДТП в турецком Мардине возросло до 19. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Отмечается, что шесть человек из 26 раненых находятся в тяжелом состоянии.

«К сожалению, число людей, погибших в аварии, произошедшей с въездом грузовика в толпу в Дерике, увеличилось до 19 человек. Пострадавших 26 человек, из них шесть в тяжелом состоянии», — написал министр в Twitter.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 29 раненых.

Грузовик протаранил толпу людей в турецком Мардине ранее в субботу. Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что у грузовика отказали тормоза.

Момент аварии попал на видео. Кадры распространил турецкий телеканал TRT Haber.

Авария в провинции Мардин стала третьим крупным ДТП за субботу в Турции. До этого сообщалось о ДТП в провинции Газиантеп в том же регионе (юго-восток страны) с участием автобуса. Погибли 16 человек, 21 получил травмы.

Вскоре поступила информация об аварии в черноморской провинции Ризе. В ДТП также попал автобус, на этот раз с туристами. Травмы получили 25 человек, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Гражданство туристов уточняется.

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