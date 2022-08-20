Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во французском департаменте Сена и Марна. Об этом 20 августа сообщила газета Sud Ouest, ссылаясь на заявление жандармов.

Сообщается, что пилот легкомоторного самолета, в возрасте 33 лет, и его пассажир 50 лет, для которого этот полет был первым, погибли при падении вскоре после взлета на аэродроме Мо-Эсбли.

«Находясь на высоте от 50 до 60 метров от земли, (самолет — Прим. ред.) резко упал над взлетно-посадочными полосами в 12:48 (13:48 мск — Прим. ред.)», — сообщили жандармы.

Оба мужчины погибли на месте. Отмечается, что в связи с крушением было начато расследование.

При этом отмечается, что за несколько часов до трагедии пилот уже совершал полет на этом же самолете, но с другим клиентом. Он завершился без инцидентов.

Ранее, 19 августа, два легкомоторных самолета столкнулись в Калифорнии. ЧП произошло при заходе Cessna 152 и Cessna 340 на посадку. Один из самолетов врезался в ангар на летном поле. Точное число жертв пока неизвестно.