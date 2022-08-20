Госсекретарь Минобороны Польши Скуркевич пригрозил РФ пятой статьей устава НАТО

Польша совместно со странами НАТО ответит на размещение Россией в Калининградской области гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом в субботу, 20 августа, сообщило агентство РАР со ссылкой на госсекретаря минобороны Польши Войцеха Скуркевича.

«Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — сказал он.

Скуркевич напомнил о действии пятой статьи Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса.

По его словам, члены НАТО и президент США Джо Байден также озвучили соответствующие обязательства.

Ранее, 18 августа, стало известно, что в рамках стратегического сдерживания три сверхзвуковых самолета МиГ-31 со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области.

Между тем министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил 19 августа, что переброска в Калининградскую область российских истребителей не повлияет на баланс военных сил в прибалтийском регионе. Он отметил, что военный потенциал Калининграда якобы значительно снизился в последние месяцы.

Как подчеркнул военный обозреватель «Известий» Антон Лавров, отправкой МиГ-31И в Калининград Москва демонстрирует свою готовность принять вызов и поднять ставки в продолжающемся противостоянии с коллективным Западом и НАТО.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.