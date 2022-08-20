СКР взял на контроль расследование отравления военных РФ в Запорожье

Следственный комитет России (СК РФ) займется расследованием отравления российских военных в Васильевке Запорожской области ботулотоксином. Об этом сообщили 20 августа в ведомстве.

«Следователи СК России зафиксируют сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Кроме того, следователи зафиксируют сведения об отравлении главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

В Следственном комитете добавили, что расследуют обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.

Об отравлении российских военных, которое произошло в конце июля, стало известно ранее в этот день. Анализ, проведенный в научно-исследовательском испытательном институте Минобороны, подтвердил, что имело место быть отравление органическим ядом искусственного происхождения — ботулотоксином типа В.

В оборонном ведомстве заверили, что собранные документальные подтверждения акта химического терроризма со стороны киевского режима будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» высказал мнение, что отравляющее вещество ботулотоксин, примененное Киевом против российских военных, долгие годы было на вооружении США. Он уточнил, что этот яд, который способен прерывать дыхательный процесс и, как следствие, вызвать смерть человека, в Штатах, скорее всего, распыляли с помощью дронов.

В Минобороны назвали массовое отравление россиян терактом, который был санкционирован режимом президента Украины Владимира Зеленского.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован ранее, 5 августа, из-за отравления. Позже, 20 августа, в администрации региона сообщили об улучшении его состояния.