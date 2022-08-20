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Грузовой корабль Cargo Dragon приводнился у восточного побережья США

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Фото: Global Look Press/Nasa/Nasa
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Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon, в пятницу покинувший Международную космическую станцию (МКС), приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида. Об этом в субботу, 20 августа, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на официальном сайте.

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NASA заявило, что непилотируемый грузовой космический корабль компании SpaceX Dragon приводнился в субботу, 20 августа, в 14:53 по времени восточного побережья США (21:53 мск) к северу от мыса Канаверал у побережья штата Флорида.

Космический корабль доставил на Землю около 1,8 т полезной нагрузки, включая результаты научных экспериментов, проведенных на МКС, для последующего анализа.

Cargo Dragon прибыл на МКС 16 июля, пристыковавшись в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony, и провел на станции чуть больше месяца.

По данным NASA, в рамках 25-й миссии SpaceX по транспортировке грузов на МКС корабль доставил на станцию 2,6 т припасов, топлива и научных экспериментов для действующего экипажа.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, способным возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике. К настоящему времени более 25 миссий корабля прошли успешно.

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