Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, с признаками сильного отравления доставлены в военный госпиталь. Об этом 20 августа сообщило Минобороны России.

Отмечается, что солдаты, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка, были госпитализированы 31 июля.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа В», — сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

В министерстве обороны уточнили, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины в Санкт-Петербурге провели дополнительный анализ, подтвердивший наличие органического яда — ботулотоксина типа «В».

Сейчас готовятся документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма Киева будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В ведомстве добавили, что данный террористический акт режимом президенты Украины Владимира Зеленского был санкционирован на фоне военных поражений а Донбассе и других регионах страны.

В свою очередь, военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал «Известиям», что отравляющее вещество ботулотоксин, примененное Киевом против российских военных, долгие годы было на вооружении США.

Ранее в этот день сообщалось о проведении дополнительного расследования отравления главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо. В администрации региона уточнили, что в настоящее время состояние Сальдо улучшилось, он идет на поправку.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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