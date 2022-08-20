ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Ингул в поселке Воскресенское Николаевской области и планируют его взорвать, обвинив при этом Вооруженные силы РФ в неизбирательных ударах. Об этом заявил в субботу, 20 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено», — сказал он в ходе брифинга.

ВСУ планируют после подрыва моста широко освещать произошедшее в СМИ, обвиняя в случившемся российские силы, добавил Мизинцев.

Мизинцев напомнил, что российские военные и воинские подразделения народных республик Донбасса не наносят ударов по гражданским объектам.

Накануне он рассказал, что очное обучение в образовательных учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков. По его словам, ВСУ превратили школы и университеты в склады с боеприпасами, штабы, пункты связи и другие объекты военного назначения.

Этот факт зафиксирован и в докладе международной организации Amnesty International, добавил Мизинцев.

Также генерал-полковник напомнил, что западные и украинские СМИ вводят в заблуждение международную общественность, возлагая ответственность за удары по школам и вузам на армию России.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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