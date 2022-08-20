Грузовик протаранил толпу людей в Турции, 16 человек погибли

По меньшей мере 16 человек погибли, 29 получили различные травмы в результате аварии с грузовиком на юго-востоке Турции. Об этом сообщил 20 августа глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

ДТП произошло в уезде Дерик провинции Мардин. У грузовика отказали тормоза и он врезался в толпу, написал министр в Twitter.

Момент аварии попал на видео. Кадры распространил турецкий телеканал TRT Haber.

Авария в провинции Мардин стала третьим крупным ДТП за субботу в Турции. Ранее сообщалось о ДТП в провинции Газиантеп в том же регионе (юго-восток страны) с участием автобуса. Погибли 16 человек, 21 получил травмы.

Вскоре поступила информация об аварии в черноморской провинции Ризе. В ДТП также попал автобус, на этот раз с туристами. Травмы получили 25 человек, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Гражданство туристов уточняется.