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В окрестностях Оленевки в Крыму сработала система ПВО

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Фото: соцсети
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В окрестностях Оленевки на западе Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 20 августа на своей странице в Telegram сообщил советник главы республики Олег Крючков.

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«Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО», — написал он.

Утром в субботу на западе Крыма сработала система противовоздушной обороны Цель была поражена. Пострадавших и повреждений не было.

Также в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. Повреждений и пострадавших не было.

Как заявил в субботу Крючков, цель атак украинских беспилотников на Крым не военная, а психологическая: заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно. По его словам, лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а о подозрительных людях, фактах — сообщать в соответствующие органы.

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