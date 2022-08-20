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МВД ДНР рассказало подробности покушения на мэра Мариуполя

МВД ДНР: возле зоопарка, который планировал посетить мэр Мариуполя, сработало СВУ с поражающими элементами
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Фото: t.me/news_mvddnr
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Правоохранители Донецкой Народной Республики (ДНР) устанавливают обстоятельства взрыва рядом с местом, где должен был находиться мэр Мариуполя Константин Иващенко. Об этом 20 августа сообщили в МВД ДНР.

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«Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства в центральной части Мариуполя», —отмечается в Telegram-канале центра общественных связей министерства.

По данным силовиков, сообщение о взрыве, прогремевшем около Мариупольского зоопарка, где с рабочим визитом должен был находиться глава городской администрации Мариуполя, поступило в полицию в 15:11 по местному времени (совпадает с московским).

По предварительной информации, сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Устанавливаются причастные к организации взрыва.

Как сообщалось ранее в субботу, взрывное устройство сработало в момент подъезда к зоопарку автомобиля Иващенко. Мэр Мариуполя не пострадал.

9 августа в Херсонской области правоохранители задержали члена группы, причастной к покушению на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН). О покушении на главу ведомства Евгения Соболева стало известно 18 июня. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.

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