МВД ДНР рассказало подробности покушения на мэра Мариуполя

Правоохранители Донецкой Народной Республики (ДНР) устанавливают обстоятельства взрыва рядом с местом, где должен был находиться мэр Мариуполя Константин Иващенко. Об этом 20 августа сообщили в МВД ДНР.

«Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства в центральной части Мариуполя», —отмечается в Telegram-канале центра общественных связей министерства.

По данным силовиков, сообщение о взрыве, прогремевшем около Мариупольского зоопарка, где с рабочим визитом должен был находиться глава городской администрации Мариуполя, поступило в полицию в 15:11 по местному времени (совпадает с московским).

По предварительной информации, сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Устанавливаются причастные к организации взрыва.

Как сообщалось ранее в субботу, взрывное устройство сработало в момент подъезда к зоопарку автомобиля Иващенко. Мэр Мариуполя не пострадал.

9 августа в Херсонской области правоохранители задержали члена группы, причастной к покушению на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН). О покушении на главу ведомства Евгения Соболева стало известно 18 июня. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.